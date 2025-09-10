Logo SportMediaset
AMICHEVOLI

Amichevoli: Pulisic incide nel 2-0 degli Stati Uniti, Gimenez brilla nel 2-2 del Messico

Lo statunitense del Milan contribuisce con un assist al successo sul Giappone. Il messicano riprende la Corea del Sud al 94’

10 Set 2025 - 08:25
© Getty Images

© Getty Images

Due delle Nazioni che ospiteranno il Mondiale 2026 (insieme al Canada), Stati Uniti e Messico sono scese in campo nella notte italiana per le amichevoli di cartello contro Giappone e Corea del Sud. Gli USA di Pochettino si sono imposti per 2-0 sui nipponici, con il milanista Pulisic autore di un grande assist nel secondo tempo. Il Tricolor ha invece pareggiato 2-2 contro i sudcoreani: decisivo un fantastico gol di Gimenez al 94’.

STATI UNITI-GIAPPONE 2-0 
Sconfitti 2-0 dalla Corea del Sud pochi giorni fa, gli Stati Uniti di Mauricio Pochettino affrontano in amichevole il Giappone, in un match che termina con lo stesso risultato, ma questa volta a favore degli americani. Gli USA si impongono infatti per 2-0 a Columbus, dove è il gol di Zendejas ad aprire le marcature al 30’. Nella ripresa gli States trovano poi il raddoppio con Balogun al 64’, al termine di un’azione che vede Pulisic grande protagonista. Il giocatore del Milan serve infatti l’assist al connazionale, dopo aver lasciato sul posto il suo diretto marcatore con una bella progressione palla al piede. 

MESSICO-COREA DEL SUD 2-2 
Reduce dallo 0-0 contro il Giappone, il Messico ospita la Corea del Sud in amichevole e pareggia 2-2. Jimenez sblocca la parità per il Tricolor al 22’, ma l’ex Tottenham Son e il compagno di squadra Oh ribaltano tutto tra il 66’ e il 75’. A fissare il 2-2 finale ci pensa allora Santi Gimenez al 94’, con un mancino a giro poderoso che si spegne all’incrocio dei pali. Già protagonista pochi minuti prima con un’altra conclusione da applausi, l’attaccante rossonero riesce così a evitare la sconfitta al suo Messico, dopo essere entrato in campo al 62’. L’intera gara la gioca invece il difensore del Genoa Vasquez, con la fascia di capitano al braccio. 
 

usa
messico
pulisic
gimenez

10:30
Pisa, Stengs: "Sono qui per riscattarmi"
10:02
Spezia, Gazzoli: "Peggior bilancio di sempre ma proprietà solida"
09:02
Calcagno: "Giocando troppe partite spettacolo ne risente"
08:00
Under 18, Italia pareggia 0-0 in amichevole con la Croazia
23:45
Francia, fischi continui per Rabiot: Deschamps lo difende