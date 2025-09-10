Amichevoli: Pulisic incide nel 2-0 degli Stati Uniti, Gimenez brilla nel 2-2 del Messico

Due delle Nazioni che ospiteranno il Mondiale 2026 (insieme al Canada), Stati Uniti e Messico sono scese in campo nella notte italiana per le amichevoli di cartello contro Giappone e Corea del Sud. Gli USA di Pochettino si sono imposti per 2-0 sui nipponici, con il milanista Pulisic autore di un grande assist nel secondo tempo. Il Tricolor ha invece pareggiato 2-2 contro i sudcoreani: decisivo un fantastico gol di Gimenez al 94’.