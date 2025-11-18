Soulé: "Sogno di restare a lungo alla Roma"

Soulé sta provando a trascinare la Roma con i suoi gol e con le sue giocate, anche se ancora non è arrivata la convocazione con la nazionale argentina, e c'è chi ha parlato anche di un suo avvicinamento alla maglia azzurra: "Mi piacerebbe ricevere una convocazione con l'Argentina, è un mio sogno ma sono tranquillo perché so che arriverà se continuerò a fare bene qui. Sono concentrato sulla Roma ma l'Argentina rimane un mio sogno e un obiettivo".