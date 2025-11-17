Milan, Allegri non perde un derby dal 2015. Ma occhio ai precedenti col Diavolo

Com'è naturale che sia, alla guida del Milan i numeri sono leggermente diversi. Allegri vive il suo primo derby da allenatore rossonero il 14 novembre 2010: il match terminò 0-1 per il Diavolo con rigore trasformato da Zlatan Ibrahimovic sotto la curva nord. Con tutta la scaramanzia del caso, il precedente può far sorridere la sponda rossonera del Naviglio, visto che anche allora si giocava alla 12esima giornata e nella San Siro nerazzurra. Dopo il primo successo ne arrivarono altri: il 3-0 che spianò la strada al diciottesimo Scudetto per il Milan e quello in Supercoppa Italiana.