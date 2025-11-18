Logo SportMediaset

Calcio

Bologna, Fenucci: "Stage della Nazionale? Sarà difficile, calendario intasato"

18 Nov 2025 - 22:46
© Getty Images

© Getty Images

"Stage della nazionale a febbraio in vista dei playoff per il Mondiale? Non lo so, sarà difficile anche se la motivazione è giusta. Il calendario è intasato e gli impegni sono tanti". Lo ha detto l'amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci parlando al Social Football Summi in corso all'Allianz Stadium di Torino. "Ci vuole una discussione aperta tra i vari stakeholder del mondo del calcio per capire in che modo ridare un po' di spazio ai calendari, che non può essere solo 'riducete le leghe nazionali' - ha aggiunto - Speriamo che la nazionale ce la faccia indipendentemente dallo stage". 

