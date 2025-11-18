Tare non si nasconde: "Scudetto? Siamo sulla buona strada. Derby importante ma non fondamentale"

Il Milan, come il Napoli campione dell'Italia dello scorso anno, sta vivendo una stagione senza coppe europee: "Ci sono stati tanti cambiamenti, ma abbiamo la possibilità durante la settimana di lavorare sui dettagli, cosa che giocando in Europa è impossibile. Possiamo gettare le basi per un futuro prossimo", ha sottolineato l'ex Lazio. A proposito dei biancocelesti, Tare spera di riuscire a portare in rossonero alcuni elementi fondamentali di quell'esperienza: "Eravamo una famiglia. C’era un senso di appartenenza importante, i risultati si sono confermati attraverso questa gestione e mi piace tanto riproporla al Milan. Quest’anno sono contento perché si è creata un’empatia molto grande con tutte le persone che lavorano a Milanello, ma anche tra staff e giocatori". Lo stesso può dire del feeling con Allegri: "Ci sentiamo parecchie volte, abbiamo un grande rapporto con lui. Max trasmette emozioni al gruppo".