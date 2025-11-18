Logo SportMediaset

Tare non si nasconde: "Scudetto? Siamo sulla buona strada. Derby importante ma non fondamentale"

Il direttore sportivo rossonero è intervenuto al Social Football Summit di Torino 

di Redazione
18 Nov 2025 - 16:02

Il primo bilancio della nuova avventura di Igli Tare è più che positivo. Arrivato a fine maggio, il direttore sportivo del Milan è stato in grado di riportare entusiasmo in tutto l'ambiente rossonero grazie ai numerosi colpi di mercato, a partire dal più importante: Massimiliano Allegri

Con il tecnico livornese, il Diavolo sta assaporando nuovamente posizioni da alta classifica e punta al ritorno in Champions League o, forse, anche a qualcosa in più. A confessarlo è lo stesso Tare: "Sarei un bugiardo a dire 'non voglio vincere lo Scudetto'. Per conquistarlo, penso che il percorso più corto sia attraverso tante sfumature, e il progetto tanto radicale, abbiamo portato 19 giocatori e ne abbiamo mandati via 23". Intervenuto al Social Football Summit, il ds ha aggiunto: "Siamo sulla buona strada, ho il desiderio di vincere qualche trofeo importante con questo club glorioso. Dobbiamo essere umili. Ibra? A stare con lui ti diverti sempre". 

Il Milan, come il Napoli campione dell'Italia dello scorso anno, sta vivendo una stagione senza coppe europee: "Ci sono stati tanti cambiamenti, ma abbiamo la possibilità durante la settimana di lavorare sui dettagli, cosa che giocando in Europa è impossibile. Possiamo gettare le basi per un futuro prossimo", ha sottolineato l'ex Lazio. A proposito dei biancocelesti, Tare spera di riuscire a portare in rossonero alcuni elementi fondamentali di quell'esperienza: "Eravamo una famiglia. C’era un senso di appartenenza importante, i risultati si sono confermati attraverso questa gestione e mi piace tanto riproporla al Milan. Quest’anno sono contento perché si è creata un’empatia molto grande con tutte le persone che lavorano a Milanello, ma anche tra staff e giocatori". Lo stesso può dire del feeling con Allegri: "Ci sentiamo parecchie volte, abbiamo un grande rapporto con lui. Max trasmette emozioni al gruppo". 

Domenica a San Siro andrà in scena il primo derby della stagione e per Tare sarà sicuramente particolare: "Conosco bene quello di Roma, ma sono curioso di vivere quello di Milano. Poi io ero tifoso del Milan quindi per me è molto speciale. Queste sono partite che non si giocano ma si vincono. Sarà importante ma non fondamentale".

Infine, il direttore sportivo rossonero ha parlato anche della prossima sessione di calciomercato: "Non ci stiamo pensando. Non so che trattative faremo, ma saremo molto attenti a ogni opportunità. Non penso sarà un mercato importante, ma ci faremo trovare pronti se sarà utile". 

