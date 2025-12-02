Sarri e il rigore di Milan-Lazio: "L’arbitro deve decidere con una tranquillità diversa da quella che ho visto"

"Meritava un check di 15 secondi! Non è rigore, la decisione giusta era calcio d'angolo". Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha chiuso così la questione sul contatto Pavlovic-Marusic che ha incendiato il finale di Milan-Lazio, ma il tema è ancora molto caldo e a due giorni dalla 'rivincita' contro i rossoneri ne ha parlato ai microfoni di Sportmediaset anche il tecnico dei biancocelesti, Maurizio Sarri, che dopo il match di San Siro aveva invece scelto la via del silenzio stampa: "Bisogna azzerare tutto e ributtarsi sula prossima partita, senza crearsi alibi di arbitraggi. Piuttosto, mi viene in mente un suggerimento: mettiamo le postazioni Var dalla parte opposta delle panchine. L’arbitro deve prendere delle decisioni in una tranquillità diversa da quella che ho visto - ha spiegato il tecnico, che però non vuole sentir parlare di vendette - Rivalsa? Noi dobbiamo giocare per i nostri obiettivi, di tutto abbiamo bisogno meno che di una partita nervosa".