Milan-Lazio, per i vertici arbitrali non era rigore e il VAR Di Paolo sarà fermato

C'è però un dettaglio tecnico da aggiungere a proposito della lettura dell'episodio da parte dell'arbitro Collu. Spiegando la decisione in pubblico e ai giocatori, il direttore di gara ha affermato: "Il braccio è fuori sagoma, ma il difensore subisce un fallo". Secondo l'analisi dell'AIA, spiega Corriere.it, questa interpretazione non è corretta. Non c'era fallo sul difensore del Milan, così come non c'era rigore per la Lazio. La decisione giusta, "pulita", sarebbe stata semplicemente ripartire da un calcio d’angolo.