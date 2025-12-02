Milan-Lazio, Rocchi: "Non è rigore, ma non è fallo alla difesa"

"Meritava un check di 15 secondi! Non è rigore, ma non è mai fallo alla difesa. La decisione giusta era calcio d'angolo". Questo il giudizio, in sintesi, del designatore arbitrale Gianluca Rocchi sull'episodio del contatto Pavlovic-Marusic nel finale di Milan-Lazio che ha scatenato tante polemiche e l'ira del club biancoceleste. In attesa di ascoltare l'intera analisi di Rocchi e l'audio integrale tra il Var e l’arbitro Collu, il profilo su X di Dazn ha svelato in un'anticipazione il succo delle parole del designatore e quindi la posizione dell'AIA.