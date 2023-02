Coppa Italia, Juventus-Lazio 1-0: Bremer porta i bianconeri in semifinale

JUVENTUS-LAZIO 1-0

All'Allianz Stadium decide un colpo di testa del brasiliano su errore di Maximiano. In semifinale doppia sfida contro l'Inter

Juventus-Lazio 1-0, bianconeri in semifinale di Coppa Italia. Nel quarto di finale giocato all'Allianz Stadium, alla formazione di Allegri è bastato un colpo di testa vincente di Bremer al 44' per superare il turno ed entrare nelle migliori quattro dove affronterà l'Inter in semifinale. A pesare sul risultato finale l'errore in uscita di Maximiano che ha spalancato la porta a Bremer per il gol vittoria.

LA PARTITA

La Juventus non ha mancato l'appuntamento, la Lazio sì. Lasciate fuori dal campo le vicissitudini che stanno condizionando il campionato, la squadra di Allegri resta in corsa per la Coppa Italia, obiettivo importante con vista Europa e battendo i biancocelesti di misura ha conquistato la doppia semifinale contro l'Inter. L'1-0 porta la firma di Bremer, quasi una rete simbolo di rinascita in un momento più che complicato tanto per la Juventus quanto per il difensore brasiliano. Chi, invece, non risale la china è Maximiano: il portiere di Sarri, sbagliando l'uscita, ha macchiato nuovamente la propria già difficile stagione.

Il canovaccio tattico del match è stato semplice e chiaro fin dall'inizio. Pur schierando Vlahovic e Chiesa dall'inizio, Allegri salvo qualche folata di pressing altissimo sulle rimesse dal fondo della Lazio, ha confermato la tattica di aspettare bassi l'avversario, chiudendosi con un 5-3-2 al limite dell'area che ha cancellato gli spazi per le giocate in profondità di Immobile - lanciato titolare per un tempo da Sarri -, Anderson e Zaccagni. Possesso palla lasciato ai palleggiatori biancocelesti e ripartenze con Chiesa e Vlahovic, supportati da qualche inserimento di Rabiot e Kostic. Solo un errore di Fagioli ha lasciato spazio a Zaccagni per provare una conclusione innocua per Perin, costringendo gli uomini di Sarri ad affidarsi a conclusioni dalla distanza.

La Juventus invece con calma e strappi ha provato ad impensierire Maximiano in più occasioni, la più nitida con Kostic al quarto d'ora, lasciando poi a Vlahovic e Chiesa la fame di trovare quel gol che non è arrivato. La determinazione però ha fatto la differenza e si è visto al 44' quando il numero 7 bianconero, mantenendo in campo un pallone destinato in fallo laterale per la Juventus, ha rimesso in mezzo un pallone che ha trovato fuori posizione la difesa della Lazio, beffata dal controcross di Kostic che ha pescato l'inserimento di Bremer: palla spizzata di testa, uscita a vuoto di Maximiano e gol qualificazione.

Nella ripresa, nonostante le mosse tattiche offensive di Sarri, la scintilla per riaccendere il match allo Stadium non c'è stata. Pedro ha pasticciato, Milinkovic-Savic è stato disinnescato senza problemi e, anzi, solo una parata con un pizzico di fortuna di Maximiano su Kean ha evitato il raddoppio alla Juventus in ripartenza.

LE PAGELLE

Vlahovic 5,5 - Torna titolare, ma la brillantezza è ancora lontana. La voglia non manca, così come la scarica di adrenalina ogni volta che il pallone gli passa nelle vicinanze. Allo stesso tempo però non si rende mai veramente pericoloso.

Bremer 7 - Si rifà del momento difficile realizzando un gol decisivo con un movimento offensivo quasi da centravanti. Ma, cosa più importante, in fase difensiva è solido e concede una sola sbavatura su Felipe Anderson.

Chiesa 7 - É l'interruttore della Juventus. Accende e spegne le folate offensive a proprio piacimento, dando la scarica d'eletticrità nella manovra dimostrando una voglia di rivalsa fuori dal comune. Non è un caso che l'1-0 nasca dalla sua caparbietà nel tenere in campo un pallone destinato alla rimessa laterale a favore.

Immobile 5 - Sarri lo schiera titolare per dargli un minutaggio tranquillo, ma per tutto il primo tempo - tanto resta in campo - praticamente non si vede. Una manciata di palloni toccati e poco più, completamente chiuso dalle maglie strette della difesa bianconera.

Maximiano 5 - La parata su Kostic sembrava averlo riabilitato dopo una prima parte di stagione da dimenticare. Invece il portoghese esce male sul cross di Kostic spalancando la porta al gol di Bremer.

IL TABELLINO

JUVENTUS-LAZIO 1-0

Juventus (3-5-2): Perin 6; Danilo 6,5, Bremer 7, Alex Sandro 6,5; Cuadrado 5,5 (43' st De Sciglio sv), Fagioli 5,5 (18' st Miretti 6), Locatelli 5,5, Rabiot 6, Kostic 6; Chiesa 7 (33' st Di Maria 6), Vlahovic 5,5 (18' st Kean 6). A disp.: Szczesny, Pinsoglio, Gatti, Rugani, Malvano, Paredes, Iling. All.: Allegri 6.

Lazio (4-3-3): Maximiano 5; Lazzari 5,5, Patric 6, Romagnoli 6,5 (33' st Casale 6), Marusic 6; Vecino 5 (14' st Milinkovic-Savic 5,5), Cataldi 6 (30' st M. Antonio 5,5), Luis Alberto 5,5 (30' st Basic 5,5); Anderson 6, Immobile 5 (1' st Pedro 5), Zaccagni 6. A disp.: Adamonis, Provedel, Fuentes, Hysaj, Pellegrini, Radu, Bertini, Romero, Cancellieri. All.: Sarri 5,5.

Arbitro: Maresca

Marcatori: 44' Bremer

Ammoniti: Cuadrado, Perin, Danilo (J); Zaccagni (L)

Espulsi: nessuno

LE STATISTICHE DI OPTA

• La Lazio è la prima squadra contro cui Bremer segna in due competizioni distinte (una rete in Serie A e una in Coppa Italia) da quando è in Italia (dal 2018/19).

• Da quando i quarti di finale sono tornati ad essere sfida secca nel 2008/09, la Juventus ha passato il turno in nove delle 10 occasioni in cui ha disputato questa fase in casa: l'unica eccezione risale al 27 gennaio 2011, quando venne eliminata dalla Roma.

• Secondo gol stagionale per Bremer con la Juventus contando tutte le competizioni. Entrambe le reti del brasiliano in questa stagione sono arrivati in casa, di testa e su un assist di Filip Kostic (v Salernitana in Serie A l’11 settembre 2022 e v Lazio in Coppa Italia).

• La Lazio è stata eliminata ai quarti di finale in tutte le ultime quattro edizioni della Coppa Italia.

• La Juventus ha vinto le ultime quattro sfide contro la Lazio in Coppa Italia, striscia record dei bianconeri contro i biancocelesti nel torneo.

• Nessuna squadra italiana conta più clean sheet della Juventus contando tutte le competizioni 2022/23 (13 alla pari della Lazio).

• La Juventus ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime tre gare contro la Lazio in Coppa Italia, solo tra il 1960 e il 1974 aveva registrato tre clean sheet di fila contro i capitolini nella competizione.

• Era proprio dalla gara contro la Juventus in Serie A ( 0-3 in casa dei bianconeri del 13 novembre 2022) che la Lazio non riusciva a trovare la via della rete in un singolo match contando tutte le competizioni.

• Gli ultimi nove gol della Juventus in Coppa Italia sono stati realizzati da nove calciatori differenti (esclusi autogol): Morata, Dybala, Bernardeschi, Danilo Alex Sandro, Vlahovic, Kean, Chiesa e Bremer.

• Dusan Vlahovic è tornato a giocare un match ufficiale dal primo minuto con la Juventus dopo 100 giorni (Benfica-Juventus 4-3 in Champions League del 25 ottobre 2022).