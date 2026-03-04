Lazio, la protesta dei tifosi fuori dall'Olimpico: "Un estremo atto di amore"

In corteo senza squadra: niente pullman a Ponte Milvio. Sit-in fuori dalla Curva Nord

04 Mar 2026 - 21:36
00:48 
videovideo

Uno stadio vuoto in segno di protesta contro la società. Anche per la semifinale d'andata di Coppa Italia contro l'Atalanta la Lazio dovrà fare a meno dei propri tifosi che hanno lasciato l'Olimpico vuoto nonostante l'importanza della sfida. Il tifo biancoceleste, infatti, si è ritrovato fuori dall'impianto, a Ponte Milvio, per spostarsi poi sotto la Curva Nord per far sentire il proprio calore alla squadra. Un "estremo atto d'amore", come recita uno degli striscioni presenti a Ponte Milvio, per dimostrare il malcontento nei confronti della gestione del presidente Lotito ma anche la volontà di far sentire la vicinanza alla squadra in un momento complicato.

