Serie A, Torino-Lazio 2-0: Simeone e Zapata affondano Sarri, buona la prima per D’Aversa

I granata respirano in classifica grazie ai gol dei due attaccanti, biancocelesti ko

01 Mar 2026 - 20:01
Nella ventisettesima giornata di Serie A il Torino torna alla vittoria grazie al 2-0 casalingo sulla Lazio: D’Aversa parte bene sulla panchina dei granata. I padroni di casa sembrano subito molto brillanti, e al 21’ stappano la partita: tiro rimpallato di Duvan Zapata, Simeone si fionda sulla palla spiovente e insacca alle spalle di Provedel la zampata dell’1-0 (con tanto di esultanza per Sal Da Vinci, vincitore di Sanremo). Gli uomini di Sarri faticano a scardinare la difesa granata, e il primo tempo si chiude senza ulteriori sussulti. La formazione allenata da D’Aversa parte bene anche nella ripresa, e al 53’ raddoppia: cross perfetto dalla sinistra di Obrador e schiacciata di testa vincente di Zapata, che torna al gol dopo Torino-Milan dell’8 dicembre. Nella mezzora finale i biancocelesti provano ad accendersi con l’ingresso di Nuno Tavares, ma non riescono a rimontare. Il Torino sale a 30 punti, Lazio ferma a quota 34.

IL TABELLINO
Torino-Lazio 2-0
Torino (3-4-1-2): Paleari 6.5; Coco 6.5, Ismajli 6, Ebosse 6; Lazaro 6.5, Gineitis 6.5 (dal 23’ st Ilic 6), Prati 6 (dal 39’ st Tameze sv), Obrador 7 (dal 28’ st Nkounkou 6); Vlasic 6.5; Zapata 7.5 (dal 28’ st Casadei 6), Simeone 7 (dal 39’ st Kulenovic sv). All. D’Aversa. A disp. Israel, Siviero, Maripan, Marianucci, Biraghi, Anjorin, Pedersen, Adams, Njie.
Lazio (4-3-3): Provedel 5.5; Marusic 5.5, Romagnoli 6, Provstgaard 5, Pellegrini 5.5 (dal 20’ st Nuno Tavares 6.5); Belahyane 5 (dal 1’ st Dele-Bashiru 5.5), Cataldi 6, Taylor 6; Cancellieri 5.5 (dal 20’ st Isaksen 6), Ratkov 5.5 (dal 1’ st Noslin 6), Zaccagni 6 (dal 36’ st Dia sv). All. Sarri. A disp. Furlanetto, Motta, Lazzari, Patric, Farcomeni, Przyborek.
Arbitro: Abisso.
Marcatori: 21’ Simeone (T), 53’ Zapata (T).
Ammoniti: Gineitis (T), Vlasic (T), Tameze (T), Kulenovic (T); Nuno Tavares (L).
 

LE STATISTICHE OPTA DI TORINO-LAZIO
Giovanni Simeone (10) è soltanto il terzo giocatore straniero a raggiungere la doppia cifra di gol contro la Lazio in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), il primo dopo Gonzalo Higuaín (12) e Gabriel Batistuta (10).

Da quando Opta raccoglie il dato (2004/05), soltanto due giocatori hanno realizzato più gol di testa di Duván Zapata (35) in Serie A: Luca Toni (40) e Alberto Gilardino (49). Più in generale, l’attaccante colombiano ha messo a segno la sua 126ª rete nella competizione, conquistando in solitaria la 50ª posizione nella classifica dei marcatori di tutti i tempi del torneo.

Il Torino ha vinto solo per la seconda volta nelle ultime 14 partite di Serie A contro la Lazio (6N, 6P), la prima dall’1-0 del 22 aprile 2023 (all’Olimpico in quel caso). In generale, i granata non battevano i biancocelesti in casa nel torneo dal 26 maggio 2019 (3-1).

Il Torino ha vinto due delle ultime tre partite casalinghe di Serie A (1P), lo stesso numero di successi rispetto alle precedenti otto gare interne disputate in campionato (1N, 5P).

La Lazio ha perso due delle ultime tre partite di Serie A (1N), lo stesso numero di ko rispetto alle precedenti 11 (3V, 6N, 2P).

La Lazio è rimasta a secco di gol per tre partite consecutive di Serie A per la prima volta dal maggio 2021: serie di tre anche in quel caso, con Simone Inzaghi in panchina.

Dopo aver segnato sette reti consecutive dal 2022/23 in avanti, tutte nel secondo tempo, le ultime cinque di Giovanni Simeone in Serie A sono arrivate invece nel corso della prima frazione di gioco.

Primo assist in questa Serie A per Rafa Obrador; il classe 2004 non prendeva parte ad una rete in campionato dal 9 febbraio 2025: passaggio vincente con la maglia del Deportivo la Coruña contro l'Almeria in Segunda División (Serie B spagnola).

Ivan Provedel ha raggiunto le 200 presenze in Serie A (16 con l'Empoli, 60 con lo Spezia e 124 con la Lazio). Dal suo esordio nel torneo (2018/19) solamente due portieri attualmente presenti nel massimo campionato hanno raggiunto questo traguardo prima di lui: Lukasz Skorupski (249) e Lorenzo Montipò (206).

Il Torino ha concluso un primo tempo di Serie A senza subire alcuno tiro nello specchio solo per la seconda volta in questa stagione, la prima dallo scorso 21 dicembre (contro il Sassuolo).

Solamente Lecce (nove), Cremonese e Pisa (10) hanno concluso più volte il primo tempo senza registrare alcun tiro nello specchio in questa Serie A rispetto alla Lazio (otto).

torino-lazio
serie a

