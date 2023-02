Serie A: Lazio-Atalanta 0-2, colpo Champions per Gasperini

LAZIO-ATALANTA 0-2

La Dea passa all'Olimpico grazie a un eurogol di Zappacosta e al quinto gol in campionato di Hojlund

L'Atalanta batte 2-0 la Lazio nel quarto anticipo della 22a giornata di Serie A, si aggiudica la sfida-Champions e si porta al terzo posto in compagnia di Milan e Roma e alle spalle di Napoli e Inter. All'Olimpico il match si sblocca al 23' grazie a un destro a giro sotto l'incrocio dei pali di Zappacosta, due minuti dopo la traversa di Lookman. La Dea gioca meglio e trova il raddoppio al 65' grazie a Hojlund che deposita a porta vuota un assist perfetto di Lookman. Sarri scivola al sesto posto in classifica.

LA PARTITA

Una grande Atalanta espugna con merito l'Olimpico, batte e scavalca in classifica la Lazio e conferma di essere una seria pretendente per un posto nella prossima Champions League. Una prestazione super quella dei bergamaschi, trascinati dalla coppia Lookman-Hojlund, che ormai si sono guadagnati sul campo i galloni della titolarità. I due si integrano e si trovano a meraviglia e fanno a pezzi una Lazio sottotono e tradita dai suoi uomini migliori. Immobile, ancora lontano dalla migliore condizione, ha sprecato le due chance più ghiotte costruite dai biancocelesti, Milinkovic-Savic non si è quasi mai visto, Felipe Anderson ha giocato un match anonimo e Luis Alberto non ha mai acceso la luce. Un brutto stop per i capitolini, che proprio all'andata contro la Dea avevano giocato la miglior gara stagionale: per arrivare tra le prime quattro, Sarri deve recuperare assolutamente il miglior Immobile.

Sarri risolve l'unico dubbio della vigilia preferendo Hysaj a Lazzari, per il resto all'Olimpico va in campo la migliore formazione, con Immobile al centro dell'attacco. Gasperini deve fare a meno dell'infortunato Pasalic e degli squalificati Maehle e Muriel. Al posto del danese c'è Zappacosta, che non gioca dal 15 gennaio, mentre Koopmeiners agisce trequartista alle spalle del duo Hojlund-Lookman. Parte subito forte l'Atalanta, grazie a un grande pressing e a una Lazio che sbaglia troppo in fase di impostazione. Al 7' Koopmeiners, che in fase di non possesso va a dare fastidio a Cataldi in impostazione, scalda subito i guantoni di Provedel che respinge la conclusione dell'olandese dal limite. La Dea spinge sull'acceleratore, al 10' il destro strozzato di Zappacosta finisce largo e due minuti dopo Provedel respinge in angolo la conclusione di Hateboer. I padroni di casa provano a scuotersi e al 17' vanno vicinissimi al vantaggio: lungo lancio Provedel, Milinkovic-Savic controlla bene e si costruisce la conclusione, Immobile arriva da dietro, gli ruba il pallone e appena dentro l'area calcia incredibilmente alto. Occasione divorata dal bomber biancoceleste. La Dea non si spaventa e riprende a macinare gioco o occasioni: al 21' la conclusione dal limite di Lookman deviata da Romagnoli è salvata da Provedel con l'aiuto della traversa. La difesa laziale scricchiola e cade al 23': Marusic sporca il pallone a Lookman, ma la passo a Zappacosta che con uno splendito destro a giro fa secco Provedel. Un gol bellissimo per un vantaggio meritato. De Roon, Koopmeiners e Hojlund costruiscono altre tre occasioni, poi nel finale di tempo si rivedono i padroni di casa che nel frattempo perdono Romagnoli per un problema muscolare: al suo posto Patric. Al 43' Djimsiti sbaglia il cambio gioco, la palla arriva a Zaccagni, Musso si supera in tuffo e si salva in corner. La frazione si chiude con una punizione fiacca e centrale di Milinkovic-Savic.

La ripresa inizia come era finito il primo tempo, con la Lazio in attacco ma ancora una volta Immobile non riesce a concretizzare una ghiotta chance, facendosi murare la conclusione da Musso (48'). E', però, solo un fuoco di paglia perché un minuto dopo l'accelerazione di Hojlund lascia sul posto Hysaj e Luis Alberto e solo un grande Provedel nega il gol al giovane danese. Raddoppio che arriva al 65': Palomino intercetta un pallone di Luis Alberto per Lazzari e innesca subito Lookman, Provedel buca l'intervento sul cross dell'anglo-nigeriano, Hojlund anticipa Patric e a porta vuota raddoppia. E' il gol che mette la parola fine alla contesa, perché i padroni di casa non danno segnali di reazione e gli ingressi di Pedro, Vecino e Lazzari non cambiano l'inerzia di un match tutto dalla parte bergamasca.

LE PAGELLE

Provedel 7 - Non è impeccabile sull'assist di Lookman che vale il raddoppio, sul gol di Zappacosta nulla può ma compie quattro ottimi interventi su Koopmeiners, Hateboer, Lookman e Hojlund. E' l'ultimo dei colpevoli.

Felipe Anderson 5 - Serata no per l'attaccante brasiliano, che quest'anno tante volte è stato l'uomo in più della Lazio. Mai uno spunto degno di nota, imbrigliato da Zappacosta e dalla difesa orobica. Giustamente sostituito.

Immobile 4,5 - Sarri ha bisogno del miglior Ciro e non della controfigura vista stasera per ambire a un posto in Champiosn. Non è al meglio e si vede, perché il gol che si mangia nel primo tempo è da matita rossa. Spreca una chance anche nella ripresa.

Zappacosta 7,5 - Alla sesta gara in campionato, perché frenato da un guaio muscolare dopo l'altro, il terzino realizza il primo gol in campionato e che gol. Un destro a giro che si infila sotto l'incrocio, davvero da stropicciarsi gli occhi. Con Lookman forma un asse di sinistra davvero micidiale.

Lookman 7,5 - Ancora una grande prova dell'attaccante nigeriano, che ogni volta che prende palla crea pericoli e grattacapi. La traversa gli nega il gol nel primo tempo, suo l'assist per Hojlund. Imprescindibile.

Hojlund 7,5 - Il quinto gol in campionato è facile facile ma di importanza capitale perché smorza le velleità di rimonta della Lazio. Ha solo 20 anni, ma in campo sembra un veterano. Per poco non segna un gol epico con un'accelerazione poderosa che lascia sul posto Hysaj e Luis Alberto. Il gol è la ciliegina sulla torta di una grande prova.

IL TABELLINO

LAZIO-ATALANTA 0-2

Lazio (4-3-3): Provedel 7; Marusic 5, Casale 5,5, Romagnoli 5,5 (39' Patric 5), Hysaj 5 (13' st Lazzari 5,5); Milinkovic-Savic 5,5, Cataldi 5 (12' st Vecino 5,5), Luis Alberto 5; Felipe Anderson 5 (12' st Pedro 5,5), Immobile 4,5, Zaccagni 5,5. A disp.: Maximiano, Adamonis, Gila, Pellegrini, Marcos Antonio, Basic, Cancellieri, Romero. All.: Sarri 5

Atalanta (3-4-1-2): Musso 7; Toloi 6,5, Djimsiti 6, Scalvini 6,5 (14' st Palomino 6); Hateboer 6,5 (18' st Demiral 6), De Roon 6, Ederson 6,5, Zappacosta 7,5; Koopmeiners 7; Hojlund 7,5 (44' st Zapata sv), Lookman 7,5 (44' st Boga sv). A disp.: Bertini, Sportiello, Okoli, Ruggeri, Vorlicky, Soppy. All.: Gasperini 7,5

Arbitro: Orsato

Marcatori: 23' Zappacosta (A), 20' st Hojlund (A)

Ammoniti: Zaccagni (L), Scalvini (A), De Roon (A)

Espulsi: -

Note: -

LE STATISTICHE

Lazio-Atalanta è stata la partita di questa SerieA con più parate effettuate: 13 (otto Provedel, cinque Musso).

Per la prima volta dalla ripresa dei campionati dopo la pausa per la Coppa del Mondo la Lazio non ha segnato neppure un gol in un match di Serie A – L’ultima volta che i biancocelesti erano rimasti a secco nella competizione risaliva allo scorso novembre (0-3 v Juventus).

La Lazio ha terminato in svantaggio il primo tempo appena per la terza volta nel campionato di Serie A in corso - I biancocelesti non concludevano i primi 45 minuti sotto nel punteggio in generale dallo scorso novembre (0-1 v Juventus) e all'Olimpico dalla prima giornata di campionato (0-1 v Bologna).

Quello di Davide Zappacosta è il gol numero 101 segnato dai difensori dell’Atalanta nell’era Gasperini – Dall’arrivo del tecnico (2016/17) la Dea è la squadra con il reparto arretrato più prolifico nei cinque principali campionati europei e ha realizzato almeno 10 reti in più di qualunque altra squadra.

L’Atalanta ha calciato in porta sei volte contro la Lazio durante il primo tempo: solo contro la Salernitana aveva effettuato più conclusioni nello specchio durante la prima frazione di gioco nel campionato di Serie A in corso (nove).

Tra i giocatori che hanno segnato in questa stagione almeno cinque gol nei top 5 campionati europei soltanto Youssoufa Moukoko (20 novembre 2004) e Jamal Musiala (26 febbraio 2003) sono più giovani di Rasmus Højlund (4 febbraio 2003).

Da inizio 2023 nessun giocatore ha preso parte a più gol di Ademola Lookman (otto, cinque reti e tre assist) in Serie A.

Primo gol in questo campionato per Davide Zappacosta, che è tornato a segnare in Serie A dopo quasi un anno e mezzo – L’ultima rete dell’esterno nel torneo risaliva al settembre 2021 (v Sassuolo).

Sergej Milinkovic-Savic è il giocatore che durante Lazio-Atalanta ha toccata più palloni (101) davanti ad Adam Marusic (100).