Milan-Lazio, protesta social biancoceleste: "Le immagini parlano da sole"

Decisione forte da parte della società biancoceleste dopo il rigore non concesso nel finale della sfida con il Milan: silenzio stampa e protesta social

di Martino Cozzi
30 Nov 2025 - 09:25

La Lazio in silenzio stampa dopo il finale della sfida con il Milan. In seguito al mancato rigore assegnato dal direttore di gara, la società biancoceleste ha deciso di rimanere in silenzio stampa: nessun tesserato, neanche l'allenatore Maurizio Sarri, ha parlato alla stampa nel post partita. Una decisione di protesta, confermata da un post social ("Le immagini parlano per noi") per quanto successo e destinata a far discutere nei prossimi giorni. 

L'episodio - A trenta secondi dalla fine della partita, su un cross proveniente dalla sinistra, Romagnoli prova la girata al volo dal centro dell'area con la sua conclusione che si stampa sul gomito sinistro di Pavlovic, girato di spalle e a sua volta impegnato in un duello fisico con Marusic. Dopo la revisione, il direttore di gara ha ammesso il tocco di mano fuori sagoma di Pavlovic aggiungendo, però, che precedentemente il difensore rossonero ha subito fallo. Tra le urla di gioia di San Siro, Collu ha revocato il calcio d'angolo per la Lazio assegnando la punizione per il Milan, vittorioso poi 1-0. 

Sui social: le immagini parlano per noi

 "Ci dispiace non andare in sala stampa, questa sera le immagini parlano per noi". Così la Lazio, dopo la sconfitta contro il Milan, commenta il proprio silenzio stampa a seguito della decisione dell'arbitro Collu di non concedere il rigore nel finale per il tocco di gomito di Pavlovic punendo, come spiegato dopo revisione VAR, il fallo di Marusic sul difensore rossonero.

