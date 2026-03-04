Juve, Milik sui social: "Torno a fare ciò che amo"

04 Mar 2026 - 20:41
© instagram

© instagram

"A volte il percorso è più difficile, ma è proprio in quei momenti che impari ad apprezzare di più ciò che hai": comincia così il messaggio che l'attaccante della Juventus Arkadiusz Milik ha deciso di affidare ai social. " Gli allenamenti con la squadra, i momenti con la mia famiglia e la possibilità di fare ciò che amo - continua il polacco, assente dai campi in gara ufficiale dal 25 maggio del 2024 - e sono grato per le persone che ho intorno e per essere tornato in campo. Grazie anche per tutti gli auguri di compleanno e per il vostro supporto". 
Secondo quanto riporta 'Tuttosport', se le sensazioni positive degli ultimi giorni fossero confermate, Milik potrebbe essere convocato per Juventus-Pisa di sabato 7 marzo.

