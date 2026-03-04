Verona: lesioni muscolari per Bella-Kotchap e Slotsager

04 Mar 2026 - 19:00

Doppio infortunio in casa Verona. Gli esami a cui si è sottoposto Armel Bella-Kotchap, uscito nella ripresa durante il match di campionato con il Napoli, hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale sinistro. Nella stessa partita inoltre il calciatore Tobias Slotsager ha subito una lesione di basso grado al muscolo semimembranoso sinistro. "I tempi di guarigione di entrambi saranno quantificabili in base all'evoluzione dei rispettivi quadri clinici", fa sapere in una nota il club veneto.

