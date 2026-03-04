Argentina: è scontro governo-federazione, il calcio si ferma

04 Mar 2026 - 19:30
© Foto da web

© Foto da web

La Lega professionistica del calcio argentino ha confermato lo sciopero indetto per il prossimo fine settimana in occasione dello svolgimento della nona giornata del Torneo Apertura di serie A. L'iniziativa era stata annunciata la scorsa settimana a dimostrazione del sostegno al presidente della Federcalcio (Afa), Claudio 'Chiqui' Tapia, indagato per corruzione insieme al tesoriere dell'organizzazione, Pablo Toviggino. Lo sciopero coincide con la convocazione di Tapia e Toviggino per essere ascoltati dalla giustizia nel quadro di un'inchiesta per frode fiscale. Il numero 1 dell'Afa e il suo braccio destro sono al centro anche di indagini per riciclaggio e malversazione: negli ultimi giorni sono emersi anche video che testimonierebbero la movimentazione di grandi somme di denaro in contanti non dichiarate. Dall'Afa rispondono denunciando che si tratta di manovre della giustizia orchestrate dal governo e che sullo sfondo delle inchieste c'è l'opposizione di Tapia al progetto del presidente Javier Milei di trasformare i club da partecipate dei 'socios', i tifosi, in Srl aperte agli investimenti stranieri. 

19:30
