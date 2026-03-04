Torino, D'Aversa: "A Napoli gara dura, ma bella da giocare"

"La storia di questa stagione dice che il Toro dopo una vittoria ha avuto tanti periodi negativi: vogliamo evitare questi alti e bassi, ci aspetta una partita difficile ma bella da giocare": così il tecnico granata, Roberto D'Aversa, presenta la trasferta sul campo di Napoli in programma venerdì sera. "Siamo a due giorni dalla gara e non ho ancora fatto scelte di formazione - continua in conferenza stampa - e di sicuro sarà una partita diversa rispetto alla Lazio: gli azzurri ci aggrediranno forte, penso non solo ai titolari ma anche alle soluzioni dalla panchina". Tra D'Aversa e Conte c'è un rapporto speciale con l'azzurro che è padrino della figlia del granata: "Penso che sia scorretto parlare del nostro rapporto, si affrontano due squadre che portano in campo undici scudetti (quattro del Napoli e sette del Toro, ndr" la risposta del tecnico dei piemontesi. E sul futuro: "Nella mia testa ho solo l'obiettivo di squadra, voglio raggiungerlo il più in fretta possibile" dice D'Aversa, subentrato da una settimana all'esonerato Baroni e con il contratto fino al termine di questa stagione.