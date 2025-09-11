Juventus, Tudor: "Con l'Inter vale più di tre punti. Se possiamo lottare per lo scudetto? Ovvio"

Poi il discorso è tornato al presente: "Il primo giorno da allenatore? Sensazioni bellissime, io ho giocato poco da calciatore. Ho smesso presto, ho avuto grandi problemi di caviglie, la mia carriera seria è stata di 5-6 anni, ho smesso che ne avevo 28-29. Avevo dentro questa sensazione di non aver dato tutto quello che avevo e quando ho iniziato, presto, ad allenare avevo questo sogno di allenare la Juve che si è avverato presto. Ho pensato che fossi in debito con questo club".