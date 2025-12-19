Logo SportMediaset

Calcio

Udinese, Runjaic: "Fiorentina è pugile all'angolo, tipo di avversario peggiore"

19 Dic 2025 - 21:22

"La Fiorentina è una squadra valida, davanti hanno Dzeko e Kean che lo scorso anno hanno segnato molto, ma hanno diversi elementi di qualità in generale. La loro stagione dimostra che nel calcio è impossibile fare calcoli, chi si sarebbe aspettato che fossero ultimi adesso? Sono come un pugile messo all'angolo e questo tipo di avversari è il peggiore, sappiamo che sarà una partita difficile, fondamentale per loro ma anche per noi. Siamo concentrati al 100%, vogliamo mettere in campo la giusta energia, dare tutto, lavorare di squadra e aspettare le nostre occasioni". Così Kosta Runjaic, tecnico dell'Udinese, in vista della sfida di campionato contro la Fiorentina. "Vogliamo fare una bella prestazione, confermare quanto di buono fatto con il Napoli e fare risultato. Sono ottimista, vedo quanto lavorano i ragazzi in allenamento. Ci siamo preparati nel solito modo, concentrandoci tanto sulla fase difensiva. Se riusciremo a essere solidi dietro poi avremo anche le nostre opportunità davanti", ha aggiunto. "È stato bello vincere contro il Napoli, abbiamo giocato molto bene, ma si può sempre migliorare. La strada è tracciata: abbiamo mostrato quello che possiamo fare anche contro una grande squadra, ora è importante trovare la costanza e stiamo lavorando in tal senso. Contro il Napoli i giocatori hanno trasferito in campo quello che già mi fanno vedere in allenamento, questa vittoria ci ha fatto bene e ha fatto crescere la nostra autostima. Ora ripartiamo contro la Fiorentina, sarà una partita diversa, siamo concentrati al 100% sul fare bene", ha sottolineato.

