Bologna-Inter, Supercoppa italiana: infortunio alla spalla per Bernardeschi
19 Dic 2025 - 20:43
Problemi per il Bologna di Italiano. Nella semifinale della Supercoppa Italiana a Riad, i rossoblù perdono Federico Bernardeschi per un infortunio alla spalla sinistra dopo un violento impatto con il terreno. Al posto dell'ex Juventus, al 41', Rowe.
