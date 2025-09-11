Juve, senti Comolli: "Ci sentiamo più forti, Vlahovic è unico. Sul Psg tante bugie"

Juve, ecco la terza maglia ispirata ai vigneti del Piemonte: in posa anche Buffon e Barzagli
Il dirigente bianconero: "Volevamo mantenere la spina dorsale e lo abbiamo fatto"
Damien Comolli è soddisfatto dal mercato estivo condotto dalla Juventus. Il dg bianconero ha fatto il punto in occasione della conferenza stampa che ha visto protagonisti Zhegrova e Openda tracciando un primo bilancio e soffermandosi anche sulle ambizioni della stagione appena iniziata. "Abbiamo cercato di trovare il giusto equilibrio tra la situazione finanziaria di cui ci dobbiamo occupare soprattutto considerando ovviamente il Fair Play finanziario della Uefa, sapete che questa è una parola particolarmente alla moda in Europa e per diversi club - ha detto il francese alla stampa -. La squadra è competitiva, credo che siamo riusciti a rafforzarla".
"Abbiamo mantenuto la nostra spina dorsale e volevamo che chi arrivasse avesse un ruolo fondamentale nella squadra", ha proseguito Comolli. E ancora: "Posso dirvi che abbiamo concluso il mercato con successo, ci sentiamo più forti. Abbiamo tenuto i giocatori che volevamo tenere. Un esempio è Vlahovic, che ha delle capacità uniche per la Serie A come ha già dimostrato".
L'ultima battuta è sulla presunta telefonata di fuoco andata in scena con Al-Khelaifi, smentita dallo stesso dg della Vecchia Signora: "Ho letto di possibili discussioni che ho avuto con il presidente del Psg, ma queste sono notizie assolutamente false. Non abbiamo parlato, sono tutte bugie. Sono sempre stato un grande sostenitore dei big club con i quali ho sempre avuto un ottimo rapporto".
