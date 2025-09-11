Juve, senti Comolli: "Ci sentiamo più forti, Vlahovic è unico. Sul Psg tante bugie"

Damien Comolli è soddisfatto dal mercato estivo condotto dalla Juventus. Il dg bianconero ha fatto il punto in occasione della conferenza stampa che ha visto protagonisti Zhegrova e Openda tracciando un primo bilancio e soffermandosi anche sulle ambizioni della stagione appena iniziata. "Abbiamo cercato di trovare il giusto equilibrio tra la situazione finanziaria di cui ci dobbiamo occupare soprattutto considerando ovviamente il Fair Play finanziario della Uefa, sapete che questa è una parola particolarmente alla moda in Europa e per diversi club - ha detto il francese alla stampa -. La squadra è competitiva, credo che siamo riusciti a rafforzarla".