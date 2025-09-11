Juve-Inter: Tudor ha perso una sola partita in A da allenatore bianconero proprio contro Chivu

Nella partita contro la Juve, che Tudor aveva schierato con un quasi inedito 3-4-1-2 (che per qualcuno potrebbe riproporre sabato) con Nico Gonzalez trequartista alle spalle della coppia Kolo Muani-Vlahovic, Chivu si è ritrovato a cambiare due giocatori dopo dieci minuti: Vogliacco e Bernabé. Il suo 3-5-2, con la coppia Pellegrino-Bonny, ha saputo gestire l'emergenza e a preoccupare la Juve sul suo settore destro di difesa, dove un McKennie adattato a terzino destro veniva costantemente sovrastato da Valeri, l'esterno sinistro a tutto campo dei padroni di casa. Tudor ha provato a cambiare le cose nella ripresa con l'ingresso di Conceiçao al posto di Vlahovic, e il conseguente passaggio al classico 3-4-2-1 e con una presenza di più sulla destra per non rischiare troppo da quella parte. Il gol di Pellegrino, arrivato alla fine del primo tempo, però, è bastato a dare la vittoria agli emiliani.