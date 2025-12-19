Mondiali, Gravina: "L'Italia è arbitro del proprio destino"

"Gattuso l'ho visto l'altro giorno, abbiamo la consapevolezza che siamo arbitri del nostro destino. C'è grande convinzione e massima determinazione. Se vogliamo andare in America dobbiamo strappare due vittorie con le unghie e con i denti, con ogni energia e modalità a disposizione. Dobbiamo centrare questo obiettivo". Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, parlando dell'obiettivo Mondiale 2026. "Per il nuovo anno auguro a tutti coloro che ci seguono una maggiore serenità, poi se vogliamo andare sullo specifico, sapete che il mio desiderio più grande è quello. Ci sono tutte le condizioni per voltare pagina, i ragazzi ci tengono e anche il girone mondiale mi sembra abbordabile", ha aggiunto.