Napoli-Milan: Allegri perde la testa, insulti a Oriali

La scintilla è scoccata al 29', quando Rabiot ha colpito Politano mentre era a terra: la panchina azzurra è scattata chiedendo il rosso, ma l'arbitro Zufferli ha lasciato correre senza estrarre nemmeno il giallo (metro già usato in precedenza su un intervento di Hojlund ai danni di Maignan). È in quel momento che i nervi sono saltati: Conte ha urlato un perentorio "Ma basta!" all'indirizzo dei milanisti, innescando un battibecco prolungato. Protagonista dello scontro verbale è stato soprattutto Lele Oriali, braccio destro del tecnico salentino, che ha ingaggiato un duello a distanza fatto di scaramucce e frasi piccate proprio con Allegri per tutto il resto della gara.