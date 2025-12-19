Logo SportMediaset

Calcio

Genoa, De Rossi: "Vogliamo regalare una gioia ai tifosi"

19 Dic 2025 - 22:35

Per il Genoa dopo l'Inter domenica scorsa al Ferraris ecco l'Atalanta, affrontata appena due settimane fa in Coppa Italia. "Ma sarà una partita diversa" ci tiene a precisare Daniele De Rossi che proprio a Bergamo subì la prima sconfitta nella sua esperienza in rossoblù. "Speriamo di dare una gioia ai nostri tifosi, è quello l'obiettivo di ogni partita in casa - dice ancora il tecnico -. Vogliamo portare via i tre punti a una squadra molto forte e in netta ripresa. Sappiamo che squadra sono, un po' più codificabile e inquadrabile rispetto all'Inter ma non per questo meno forte. Hanno tutti grandissima qualità e un allenatore in lancio. Sarà una gara difficilissima". De Rossi annuncia quindi un Genoa diverso rispetto a quello di Coppa, e potrebbe cambiare anche l'approccio che in quella occasione era molto aggressivo. "Potremo anche fare qualcosa di diverso, ma un po' di aggressività potrebbe metterli in difficoltà, anche se potrebbero aspettarsela. Di certo è un campo in cui loro si trovano a loro agio". De Rossi dovrà fare a meno di Messias, Cuenca, Gronbaek e Cornet ma ha ritrovato Ostigard "vediamo come risponderà al primo allenamento vero e proprio poi valuteremo". L'Atalanta dovrà invece fare a meno di due elementi come Lookman e Kossounou partiti come Onana per la Coppa d'Africa. "Confesso che se allenassi Lookman io lo vorrei sempre in campo perché in serie A può fare la differenza e spostare gli equilibri, poi abbiamo visto anche la pericolosità degli altri elementi della panchina ma averlo o non averlo ti cambia certamente". Ci sarà però Scamacca, ex della sfida ben conosciuto da De Rossi. "Per limitarlo dovremo riuscire a vincere tanti duelli e bloccare i rifornimenti. Scamacca è un giocatore di cui sono innamorato. Ho un bellissimo rapporto e lo ritengo un predestinato sin piccolo. L'Atalanta è il posto giusto per lui credo abbia fatto un ultimo step ed è passato dall'essere un 'sallucchione' (termine romanesco che può indicare una persona alta e un po' sempliciotta, ndr) a campione". 

