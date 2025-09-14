Juve, chi è Vasilije Adzic: il De Bruyne montenegrino che ha condannato l'Inter ora sogna la Champions

Doti che hanno convinto pure Tudor, che ieri ha detto: "Stiamo lavorando con lui da 5-6 mesi. Crediamo che sia un giocatore forte, ha un tiro raro, ha una bella gamba oltre a corsa e umiltà". Non solo, ha anche grande fisico tanto che qualcuno in patria lo paragona a Sergej Milinkovic-Savic o addirittura a Kevin de Bruyne anche se lui, nel giorno della presentazione, aveva detto di avere due idoli: Lionel Messi e Zinedine Zidane. Sembrava potesse finire al Palermo in questa sessione di mercato, alla fine è rimasto per giocarsi le propre carte alla Juve e, a occhio e croce, ha fatto bene.