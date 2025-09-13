Serie A, Juventus-Inter 4-3: Adzic si prende la scena nello show di Yildiz, Calhanoglu e i fratelli Thuram

© Getty Images
La rete del giovane bianconero in pieno recupero ha fatto partire la festa bianconera in un match ricco di emozionidi Max Cristina
Gol, tante prodezze e altrettanti errori. In una sola parola in Juventus-Inter 4-3, anticipo della terza giornata di Serie A: spettacolo. All'Allianz Stadium la formazione di Tudor ha avuto la meglio su quella di Chivu in un match che ha visto più volte cambiare il vento. Nonostante l'inizio convincente dell'Inter è stata la Juventus a trovare due volte il vantaggio nel primo tempo con Kelly al 14' e Yildiz al 38' intervallati dal pareggio di Calhanoglu. Lo stesso regista nerazzurro a metà ripresa ha firmato la propria doppietta con un bel destro dal limite prima dello show in famiglia dei fratelli Thuram davanti agli occhi di papà Lilian in tribuna; prima Marcus, attaccante dell'Inter, calato il tris svettando di testa in area, poi Khephren, centrocampista bianconero, ha fatto altrettanto portando il punteggio sul 3-3. Basta così? Assolutamente no, al 91' un destro dalla distanza del giovane Adzic ha sorpreso Sommer regalando i tre punti alla Juventus.
LA PARTITA
L'approccio della partita è chiaro da parte di entrambe le formazioni; Chivu ha chiesto ai suoi ragazzi un pressing offensivo intenso e con l'aggressività di inizio partita l'Inter ha costretto la Juventus nella propria metà campo mettendola in difficoltà sul piano del palleggio. Al 4' un destro al volo di Barella dalla lunetta dell'area sfiora il palo, ma nonostante la superiorità nerazzurra nella prima parte di gara è la Juventus a sbloccare il match con la prima folata offensiva. Yildiz recupera palla a Calhanoglu sulla trequarti costringendo alla doppia chiusura Carlos Augusto e Acerbi, ma sugli sviluppi del corner è Locatelli a pescare in area Bremer sul secondo palo con il brasiliano che in acrobazia serve l'assist per Kelly, preciso nell'infilare di controbalzo l'angolino di Sommer per l'1-0. La reazione dell'Inter è immediata sfruttando soprattutto la fascia destra sia per gli inserimenti di Thuram che per quelli di Dumfries, ma l'azione del pareggio arriva dal lato opposto al 30': Bastoni e Mkhitaryan liberano Carlos Augusto sulla sinistra che apparecchia il pallone per la botta di sinistro dal limite dell'area di Calhanoglu che sorprende Di Gregorio. Il turco nerazzurro ci riprova cinque minuti più tardi colpendo male il pallone, ma è il connazionale con la 10 della Juventus - Kenan Yildiz - ad accendere lo Stadium con un lampo, il destro all'angolino da 30 metri che sorprende Sommer per il 2-1 bianconero con il quale si va a riposo.
Il copione dopo l'intervallo non cambia con l'Inter stabilmente nella metà campo bianconera contro la Juventus compatta, almeno nelle intenzioni, e alla ricerca del varco giusto per la ripartenza. La differenza però l'ha fatta la convinzione degli uomini di Chivu che, con la stessa pazienza ma con un po' di convinzione in più, chiudono l'avversario davanti alla propria porta. Il pareggio arriva quasi con naturalezza al 65' dopo un'azione ricca di rinvii e palloni sporcati in area fino al controllo con tiro al volo di Calhanoglu che porta alla doppietta del regista turco. Con i primi segni di stanchezza Tudor prova a giocare il jolly coi primi cambi a sorpresa (spoiler: ci riuscirà) inserendo Cabal e Adzic, ma è nell'ultimo quarto d'ora più recupero che succede di tutto con la famiglia Thuram in grande evidenza. Al 76' Marcus svetta in area tra Cabal e Bremer completando all'apparenza la rimonta, poi all'83' è Khephren a ristabilire la parità nello stesso modo. In pieno recupero poi la sana follia di Adzic, alias il jolly di Tudor, porta al destro da lontanissimo che soprende nuovamente Sommer per il 4-3 che manda in estasi lo Stadium.
IL TABELLINO
JUVENTUS-INTER 4-3
Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti (34' st David), Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli (28' st Cabal), K. Thuram, McKennie (34' st Joao Mario); Koopmeiners (28' st Adzic), Yildiz; Vlahovic (28' st Openda). A disp.: Perin, Pinsoglio, Kostic, Rugani. All.: Tudor.
Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries (32' st Darmian), Barella (19' st Zielinski), Calhanoglu (36' st Sucic), Mkhitaryan, Carlos Augusto (19' st Dimarco); Lautaro (19' st Bonny), Thuram. A disp.: J. Martinez, Di Gennaro, Bisseck, De Vrij, Frattesi, Diouf, Luis Henrique, P. Esposito. All.: Chivu.
Arbitro: Colombo
Marcatori: 14' Kelly (J), 30' Calhanoglu (I), 38' Yildiz (J), 20' st Calhanoglu (I), 31' st M. Thuram (I), 38' st K. Thuram (J), 47' st Adzic (J)
Ammoniti: Koopmeiners, Locatelli (J); Mkhitaryan (I)
Espulsi: nessuno
