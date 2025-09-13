Serie A, Juventus-Inter 4-3: Adzic si prende la scena nello show di Yildiz, Calhanoglu e i fratelli Thuram

L'approccio della partita è chiaro da parte di entrambe le formazioni; Chivu ha chiesto ai suoi ragazzi un pressing offensivo intenso e con l'aggressività di inizio partita l'Inter ha costretto la Juventus nella propria metà campo mettendola in difficoltà sul piano del palleggio. Al 4' un destro al volo di Barella dalla lunetta dell'area sfiora il palo, ma nonostante la superiorità nerazzurra nella prima parte di gara è la Juventus a sbloccare il match con la prima folata offensiva. Yildiz recupera palla a Calhanoglu sulla trequarti costringendo alla doppia chiusura Carlos Augusto e Acerbi, ma sugli sviluppi del corner è Locatelli a pescare in area Bremer sul secondo palo con il brasiliano che in acrobazia serve l'assist per Kelly, preciso nell'infilare di controbalzo l'angolino di Sommer per l'1-0. La reazione dell'Inter è immediata sfruttando soprattutto la fascia destra sia per gli inserimenti di Thuram che per quelli di Dumfries, ma l'azione del pareggio arriva dal lato opposto al 30': Bastoni e Mkhitaryan liberano Carlos Augusto sulla sinistra che apparecchia il pallone per la botta di sinistro dal limite dell'area di Calhanoglu che sorprende Di Gregorio. Il turco nerazzurro ci riprova cinque minuti più tardi colpendo male il pallone, ma è il connazionale con la 10 della Juventus - Kenan Yildiz - ad accendere lo Stadium con un lampo, il destro all'angolino da 30 metri che sorprende Sommer per il 2-1 bianconero con il quale si va a riposo.