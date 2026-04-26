Inter allibita (e infastidita) per il coinvolgimento nel terremoto arbitrale

Inoltre ai nerazzurri non è sfuggito che nell'esposto di Domenico Rocca, quello che di fatto ha dato il via all'indagine, sia menzionata anche Inter-Roma, altra partita decisiva per la corsa scudetto della passata stagione, in cui non venne assegnato un calcio di rigore per un fallo di Ndicka su Bisseck. Una situazione che, dopo mesi, Rocchi aveva bollato come errore. Nell'esposto di Rocca si legge: "Ma perché in Inter - Roma, Gervasoni super visore di giornata non "bussa" ai Var per far assegnare un calcio di rigore netto (dove la Commissione al raduno ammette pubblicamente davanti a tutti arbitri e assistenti che abbiamo perso un rigore netto) a favore dell'Inter? Errore grave, che molto probabilmente determinerà la perdita del campionato della società Inter a favore della società Napoli".