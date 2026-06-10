MONDIALI 2026

L'arrivo dell'Uzbekistan ai Mondiali: Fabio Cannavaro guida il corteo

Nella notte italiana tra mercoledì 17 e giovedì 18 l'esordio a Città del Messico contro la Colombia

10 Giu 2026 - 16:04
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