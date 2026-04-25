Chi è Domenico Rocca, il guardalinee "in guerra" con Rocchi: "Chi di spada ferisce..."
L'ex assistente che, con un esposto, ha denunciato la mala gestione della classe arbitrale è stato dismesso nella scorsa stagione
Domenico Rocca sotto i riflettori. Nelle ultime ora il nome dell'ex guardalinee è diventato molto popolare in merito all'inchiesta su Gianluca Rocchi per concorso in frode sportiva. L'indagine della Procura di Milano sarebbe nata proprio dall'esposto che Rocca, circa un anno fa, aveva inviato alla Commissione Arbitrale Nazionale per denunciare gravi irregolarità nella gestione di Rocchi.
Un testo inviato dopo che, al termine della passata stagione, il nome di Rocca è comparso tra la lista di 14 assistenti dismessi senza particolari spiegazioni dai vertici arbitrali. "Chi di spada ferisce, di spada perisce", il commento affidato ai social che sa di frecciata dopo l'iscrizione di Rocchi nell'elenco degli indagati.
Rocca nella passata stagione chiamato per 14 partite: una di Serie A, 13 di B. Un tasto su cui l'ex assistente calabrese ha battuto con insistenza nella sua lunga lettera, accusando la commissione di aver alterato valutazioni, designazioni e graduatorie, compromettendo la correttezza e la meritocrazia.
Chi è Domenico Rocca
Calabrese, classe 1985, della sezione Aia di Catanzaro, Domenico Rocca ha iniziato la sua attività come arbitro a 15 anni, dopo la trafila nelle categorie regionali e interregionali, ha fatto parte della CAN D e poi della CAN Pro, prima di avviare la carriera da assistente che l'ha portato a fare sia partite di Serie A che di B. Il 12 febbraio 2017 l'esordio nella massima serie come guardalinee in un Torino-Pescara. La sua carriera è terminata nella passata stagione, quando, insieme ad altri 13 colleghi, è stato dismesso senza particolari spiegazioni.