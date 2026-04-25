Chi è Domenico Rocca, il guardalinee "in guerra" con Rocchi: "Chi di spada ferisce..."

Calabrese, classe 1985, della sezione Aia di Catanzaro, Domenico Rocca ha iniziato la sua attività come arbitro a 15 anni, dopo la trafila nelle categorie regionali e interregionali, ha fatto parte della CAN D e poi della CAN Pro, prima di avviare la carriera da assistente che l'ha portato a fare sia partite di Serie A che di B. Il 12 febbraio 2017 l'esordio nella massima serie come guardalinee in un Torino-Pescara. La sua carriera è terminata nella passata stagione, quando, insieme ad altri 13 colleghi, è stato dismesso senza particolari spiegazioni.