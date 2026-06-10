MONDIALI 2026

Tra attesa, cerimonia e proteste: la vigilia del Mondiale da Città del Messico

A poco più di 24 ore dalla sfida tra i padroni di casa e il Sudafrica, sale la febbre per l'inizio della massima competizione globale

10 Giu 2026 - 13:55
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