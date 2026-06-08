DR 5 Stilnovo, il SUV con motore turbo e doppia anima benzina-GPL

È qui che DR 5 Stilnovo gioca la sua carta più pratica. La doppia alimentazione benzina/GPL è una risposta diretta a chi macina chilometri e tiene d'occhio i costi: nel ciclo WLTP combinato i consumi dichiarati sono di 7,6 l/100 km a benzina e 9,2 l/100 km a GPL, con emissioni di CO₂ rispettivamente di 177 e 156 g/km. A bordo ci sono un serbatoio benzina da 53 litri e un impianto GPL da 50 litri nominali, per un'autonomia complessiva pensata per i tragitti lunghi.