DR 5 Stilnovo, il SUV con motore turbo e doppia anima benzina-GPL

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Si chiama DR 5 Stilnovo ed è il primo modello della nuova linea Stilnovo di DR Automobiles Groupe, presentata al Salone Auto Torino 2025. Un SUV compatto da 4,33 metri che mette insieme un design curato e una meccanica concreta, con il turbo 1.4 T-GDI sotto il cofano e la possibilità di scegliere tra alimentazione a benzina o benzina/GPL.
Il cuore di DR 5 Stilnovo è il 1.392 cc TGDI a iniezione diretta, quattro cilindri sovralimentati che nella versione a benzina spingono fino a 158 CV (116 kW) e 255 Nm di coppia, disponibili in un arco ampio tra 1.500 e 4.000 giri. La trasmissione è affidata a un cambio automatico DCT a 7 rapporti con trazione anteriore, per una velocità massima di 188 km/h. Chi sceglie l'impianto GPL ha a disposizione 154 CV e 230 Nm: numeri pensati per la guida di tutti i giorni più che per la pista, ma che danno al SUV un passo deciso.
È qui che DR 5 Stilnovo gioca la sua carta più pratica. La doppia alimentazione benzina/GPL è una risposta diretta a chi macina chilometri e tiene d'occhio i costi: nel ciclo WLTP combinato i consumi dichiarati sono di 7,6 l/100 km a benzina e 9,2 l/100 km a GPL, con emissioni di CO₂ rispettivamente di 177 e 156 g/km. A bordo ci sono un serbatoio benzina da 53 litri e un impianto GPL da 50 litri nominali, per un'autonomia complessiva pensata per i tragitti lunghi.
L'estetica è il primo biglietto da visita della linea Stilnovo. Silhouette netta, fanaleria LED a sviluppo orizzontale (through light) che attraversa il posteriore da un lato all'altro, vetri oscurati e cerchi in lega fino a 20 pollici. La gamma colori è essenziale e ben calibrata: rosso, bianco e grigio, dal più espressivo al più sobrio.
L'abitacolo punta sulla dotazione completa fin dall'allestimento base. Ci sono schermo centrale da 10 pollici, sedili in pelle, climatizzatore automatico e un sistema di visione panoramica a 360° in HD con DVR di bordo. Sul fronte connettività non mancano chiave intelligente con Keyless Entry e Start, avviamento remoto, Bluetooth, radio DAB, prese USB anteriori e posteriori e sei altoparlanti.
Il pacchetto di sicurezza è incluso senza costi aggiuntivi: cruise control, EBD, BA, HHC, HDC, Auto-Hold, EPB e TPMS, oltre agli airbag anteriori, posteriori e laterali e agli attacchi ISOFIX per i seggiolini.
Con DR 5 Stilnovo, DR Automobiles inaugura una linea costruita su armonia, raffinatezza ed eleganza, in cui il gusto italiano si traduce in linee pulite e dettagli curati. Una proposta che promette di unire carattere e razionalità nello stesso SUV.