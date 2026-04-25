L'Agi svela le carte dei pm: "Rocchi scelse arbitri graditi all'Inter". Coinvolto un derby di Milano e non solo

Gianluca Rocchi, designatore dei campionati di Serie A e B è accusato di concorso in frode sportiva. A indagare è la Procura di Milano che ha fatto recapitare all'ex fischietto un avviso di garanzia: il prossimo 30 aprile si svolgerà l'interrogatorio di garanzia. I colleghi dell'Agi hanno svelato i tre capi d'imputazione per l'accusa formulata dal dal pm Maurizio Ascione.