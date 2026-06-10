Serie A: Mapei Stadium premiato miglior terreno di gioco della stagione

10 Giu 2026 - 16:56
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Mapei Stadium © IPA

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Il Mapei Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia, impianto di casa del Sassuolo Calcio, vince il Most Valuable Field della stagione sportiva 2025/2026. I terreni di gioco della Serie A sono stati giudicati al termine di ogni giornata in base alla resa tecnica e prestazionale, nonché estetica, al fine di assegnare il 'Most Valuable Field' della stagione. La classifica finale, determinata grazie ai voti del capitano della squadra ospite, del direttore di gara, del regista della produzione televisiva dell'evento e dei tecnici agronomici della Lega Calcio Serie A, ha dunque determinato il migliore dei terreni di gioco della Serie A Enilive 2025/2026: Mapei Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia. 

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