Arbitri "graditi e sgraditi": il bilancio dell'Inter con Colombo e Doveri

In carriera, dalla stagione 12/13 a oggi, Daniele Doveri ha arbitrato l'Inter in 40 occasioni (seconda solo al Napoli con 44) e il bilancio è di 16 vittorie, 13 pareggi e 11 sconfitte. Concentrandosi soltanto sulle ultime due stagioni, il fischietto romano ha incrociato i nerazzurri in 9 occasioni: 3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte.