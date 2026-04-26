TERREMOTO ARBITRI

Arbitri "graditi e sgraditi": il bilancio dell'Inter con Colombo e Doveri

Secondo le carte dell'inchiesta su Rocchi, alcune designazioni dei nerazzurri sarebbero state "concordate": il fischietto romano e quello comasco al centro del dibattito

26 Apr 2026 - 10:58
© IPA

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Gianluca Rocchi è indagato per concorso in frode sportiva. Uno dei capi d'accusa mossi al designatore arbitrale è aver combinato la designazione di due partite dell’Inter. Nelle carte si legge che Rocchi “quale designatore arbitrale dell’AIA, in concorso con più persone presso lo stadio San Siro, durante la gara di Coppa Italia ‘combinava’ la designazione del direttore di gara per la partita di campionato di serie A Bologna-Inter (20 aprile 2025) nella persona di Andrea Colombo, siccome ‘arbitro’ gradito alla squadra ospite. Durante la gara di andata di Coppa Italia (2 aprile 2025), ‘combinava’ o ‘schermava’ la designazione del direttore di gara Daniele Doveri, ponendolo alla direzione della semifinale del torneo (23 aprile 2025) onde assicurare poi all’Inter direzioni di gara diverse dal ‘poco gradito’ Doveri per la eventuale successiva finale di Coppa Italia e per il resto delle partite del campionato di serie A”.

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Il bilancio di Doveri con l'Inter

In carriera, dalla stagione 12/13 a oggi, Daniele Doveri ha arbitrato l'Inter in 40 occasioni (seconda solo al Napoli con 44) e il bilancio è di 16 vittorie, 13 pareggi e 11 sconfitte. Concentrandosi soltanto sulle ultime due stagioni, il fischietto romano ha incrociato i nerazzurri in 9 occasioni: 3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. 

  • 08.03.2026 – Serie A (28ª giornata) AC Milan 1-0 Inter
  • 11.01.2026 – Serie A (20ª giornata) Inter 2-2 SSC Napoli
  • 14.12.2025 – Serie A (15ª giornata) Genoa 1-2 Inter
  • 02.11.2025 – Serie A (10ª giornata) Hellas Verona 1-2 Inter
  • 23.04.2025 – Coppa Italia (Semifinale ritorno) Inter 0-3 AC Milan
  • 05.04.2025 – Serie A (31ª giornata) Parma 2-2 Inter 
  • 01.03.2025 – Serie A (27ª giornata) Napoli 1-1 Inter
  • 06.02.2025 – Serie A (14ª giornata) Fiorentina 3-0 Inter
  • 28.12.2024 – Serie A (18ª giornata) Cagliari 0-3 Inter
  • 25.02.2024 – Serie A (26ª giornata) Lecce 0-4 Inter
  • 29.12.2023 – Serie A (18ª giornata) Genoa 1-1 Inter
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Il bilancio di Colombo con l'Inter

Molte meno invece le partite dell'Inter arbitrate da Andrea Colombo. Dal 22/23 il fischietto comasco è stato designato in 9 occasioni per gare dei nerazzurri, il bilancio è: 6 vittorie, 1 pari e 2 sconfitte.

  • 22.03.2026 – Serie A (30ª giornata) Fiorentina 1-1 Inter
  • 07.01.2026 – Serie A (19ª giornata) Parma 0-2 Inter
  • 13.09.2025 – Serie A (3ª giornata) Juventus 4-3 Inter
  • 20.04.2025 – Serie A (33ª giornata) Bologna 1-0 Inter
  • 23.11.2024 – Serie A (13ª giornata) Hellas Verona 0-5 Inter
  • 22.04.2024 – Serie A (33ª giornata) AC Milan 1-2 Inter
  • 28.02.2024 – Serie A (21ª giornata) Inter 4-0 Atalanta
  • 19.08.2023 – Serie A (1ª giornata) Inter 2-0 Monza
  • 09.11.2022 – Serie A (14ª giornata) Inter 6-1 Bologna
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