Rocchi lascia dopo le accuse: "Mi autosospendo, lo faccio per il bene degli arbitri. Tornerò più forte di prima"
Arriva la scelta dell'ex fischietto che è accusato di concorso in frode sportiva. A seguire la nota dell'Aia
Travolto dalle polemiche nelle ultime ore e al centro di una inchiesta che lo vede accusato di concorso in frode sportiva, Gianluca Rocchi taglia corto e lascia. "Ho deciso di autosospendermi, con decorrenza immediata, dal ruolo di responsabile Can - l'annuncio all'Ansa dell'ormai ex designatore di Serie A e B -. Lo faccio in accordo con l'Aia e per il bene del gruppo CAN che deve poter operare nella massima serenità". Il 52enne lascia quindi a pochi mesi dalla scadenza del suo mandato fissata per il prossimo 30 giugno e in un periodo complesso per il calcio italiano (il 22 giugno si voterà per il numero uno della Figc) alle prese con l'ennesima rifondazione dopo la mancata partecipazione al prossimo Mondiale.
"Questa scelta, sofferta, difficile ma condivisa con la mia famiglia - prosegue il designatore arbitrale indagato dalla procura di Milano - vuole permettere un corretto decorso della fase giudiziale, da cui sono certo uscirò indenne e più forte di prima". Rocchi sarà protagonista il prossimo 30 aprile dell'interrogatorio di garanzia: sono tre i capi d'accusa per l'accusa formulata dal pm Maurizio Ascione. È facile immaginare che questo vero e proprio terremoto potrà avere ripercussioni su tutto il movimento calcio italiano: non a caso è intervenuto anche il Ministro dello Sport Andrea Abodi con toni duri. "Non potranno non esserci conseguenza, l'aspetto più grave che emerge è il modo in cui la stessa denuncia sia stata gestita all'interno del sistema calcistico" l'uscita dell'ex numero uno della Serie B che da settimane spinge per il commissariamento.
L'origine della vicenda risale a una lettera-denuncia presentata nel maggio 2025 da Domenico Rocca, ex assistente arbitrale, che aveva segnalato presunte anomalie nella gestione di alcune decisioni arbitrali (qui tutti gli episodi sotto la lente d'ingrandimento). La Procura della Figc guidata dal Procuratore Chiné, che tempo fa aveva archiviato la faccenda ha chiesto gli atti agli pm di Milano: adesso la faccenda potrebbe avere nuovi sviluppi anche sul fronte sportivo.
Chi è l'avvocato di Rocchi - L'ex fischietto è assistito dall'avvocato Antonio D'Avirro, noto penalista di Firenze. Contattato dal nostro Simone Malagutti, al momento si è limitato a "contestare la fondatezza delle accuse mosse al designatore Rocchi e condividere la sua sorpresa in merito a questa indagine". "Conosco il signor Rocchi da anni, è una persona seria e corretta", ha aggiunto.
IL COMUNICATO DELL'AIA: "GERVASONI COME ROCCHI, SUBITO CONVOCATO IL COMITATO NAZIONALE"
L'Associazione italiana arbitri ha rilasciato un comunicato dopo la decisione di Gianluca Rocchi di autosospendersi. "Il Designatore Arbitrale della Commissione Arbitri Nazionale per la Serie A e B, Gianluca ROCCHI, ha comunicato nella serata odierna al Vice Presidente Vicario dell’AIA, Francesco Massini, la propria decisione di autosospendersi dall’incarico ricoperto, con effetto immediato, a seguito dell’indagine della Procura della Repubblica di Milano - si legge -. La comunicazione pervenuta riporta: “In merito alla vicenda odierna, in accordo con l’AIA e per il bene del gruppo CAN che deve poter operare nella massima serenità, ho deciso di autosospendermi, con decorrenza immediata, dal ruolo di Responsabile CAN. Questa scelta, sofferta, difficile ma condivisa con la mia famiglia, vuole permettere un corretto decorso della fase giudiziale, da cui sono certo uscirò indenne e più forte di prima. Il grande amore per la mia Associazione ed il senso di responsabilità per il ruolo ricoperto mi portano prima di tutto a tutelare un gruppo così importante di atleti che non voglio possa essere condizionato in alcun modo dalle mie vicende, in attesa di novità, che mi auguro quanto prima possano arrivare per chiarire la mia posizione'".
Nella parte finale della nota si annuncia anche la scelta di Andrea Gervasoni, anch'esso nel mirino con le medesime accuse: "Preso atto di ciò e che alla stessa determinazione di auto sospendersi è giunto, per le medesime ragioni, anche il Componente della CAN A e B Andrea GERVASONI, sarà immediatamente convocato il Comitato Nazionale per assumere i provvedimenti conseguenti".