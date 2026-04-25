Rocchi lascia dopo le accuse: "Mi autosospendo, lo faccio per il bene degli arbitri. Tornerò più forte di prima"

"Questa scelta, sofferta, difficile ma condivisa con la mia famiglia - prosegue il designatore arbitrale indagato dalla procura di Milano - vuole permettere un corretto decorso della fase giudiziale, da cui sono certo uscirò indenne e più forte di prima". Rocchi sarà protagonista il prossimo 30 aprile dell'interrogatorio di garanzia: sono tre i capi d'accusa per l'accusa formulata dal pm Maurizio Ascione. È facile immaginare che questo vero e proprio terremoto potrà avere ripercussioni su tutto il movimento calcio italiano: non a caso è intervenuto anche il Ministro dello Sport Andrea Abodi con toni duri. "Non potranno non esserci conseguenza, l'aspetto più grave che emerge è il modo in cui la stessa denuncia sia stata gestita all'interno del sistema calcistico" l'uscita dell'ex numero uno della Serie B che da settimane spinge per il commissariamento.