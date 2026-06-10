MONDIALI 2026

La Croazia di Modric, Perisic e Kovacic sbarca in Virginia

Dopo le amichevoli contro Belgio (sconfitta 2-0) e Slovenia (vittoria 2-1), si avvicina l'esordio mondiale del 17 giugno con l'Inghilterra

10 Giu 2026 - 16:07
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