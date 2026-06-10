Premier League, stangata all'Everton: condannato a versare 35 milioni di sterline al Burnley per violazione dei regolamenti finanziari

L'Everton, club di proprietà della famiglia Friedkin che possiede anche l'AS Roma, deve versare 35 milioni di sterline di risarcimento al Burnley. Il motivo risale alla stagione 2021-22, quando i Toffees si salvarono dalla retrocessione pur essendo penalizzati di 10 punti, poi ridotti a 6. Il Burnley ha ricorso alle vie legali per dimostrare che quelle violazioni avrebbero ridotto le possibilità di salvarsi e il Collegio arbitrale della Premier League gli ha dato ragione. Il club di Liverpool ha già annunciato ricorso immediato: "Precedente pericoloso, decisione del tutto errata".