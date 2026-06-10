Premier League, stangata all'Everton: condannato a versare 35 milioni di sterline al Burnley per violazione dei regolamenti finanziari

10 Giu 2026 - 17:19
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L'Everton, club di proprietà della famiglia Friedkin che possiede anche l'AS Roma, deve versare 35 milioni di sterline di risarcimento al Burnley. Il motivo risale alla stagione 2021-22, quando i Toffees si salvarono dalla retrocessione pur essendo penalizzati di 10 punti, poi ridotti a 6. Il Burnley ha ricorso alle vie legali per dimostrare che quelle violazioni avrebbero ridotto le possibilità di salvarsi e il Collegio arbitrale della Premier League gli ha dato ragione. Il club di Liverpool ha già annunciato ricorso immediato: "Precedente pericoloso, decisione del tutto errata".

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