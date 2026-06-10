Serie B, Alfredo Guerri è il nuovo proprietario della Juve Stabia

È Alfredo Guerri il nuovo proprietario della Juve Stabia. La manifestazione di interesse presentata dall'imprenditore titolare del gruppo Guerri, già title sponsor del Napoli Basket, è stata giudicata valida dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Napoli che questa mattina si è riunita per valutare le garanzie presentate in vista della necessaria ricapitalizzazione della società. La Juve Stabia, che quest'anno ha raggiunto le semifinali playoff, da mesi è in amministrazione controllata per presunte infiltrazioni mafiose, disposta dal Tribunale di Napoli a seguito delle indagini della Procura di Torre Annunziata. L'aumento di capitale deliberato dai due amministratori giudiziari Salvatore Scarpa e Mario Ferrara, di 6,9 milioni di euro, è necessario per l'iscrizione al prossimo campionato di Serie B 2026-27. Dopo la rinuncia alla ricapitalizzazione dell'attuale proprietario, sono state presentate due offerte al tribunale, una delle quali dalla Domus srl di Guerri che si è aggiudicato l'acquisizione del club gialloblu. A favore dell'opzione Guerri si era recentemente espresso anche il sindaco di Castellammare di Stabia, Luigi Vicinanza.