Gianluca Rocchi indagato per concorso in frode sportiva: ombre sulla stagione 2024/25

Un episodio poi sezionato da OpenVar, in cui si è potuto sentire l'audio tra l'arbitro Fabbri e Nasca da Lissone: "C'è a terra qualcuno. No, aspetta. Fischia, fischia, ma fischia santo cielo. Voglio vedere che è successo. Parte tutto da qua, magari si vede il giocatore che cade, lascio questa camera", dice Nasca, a cui Fabbri replica: “Ho detto che lui (Duda, ndr) si è alzato, mi ha guardato e poi si è rimesso giù. Si alza, mi guarda e poi si rimette giù, questa è furbizia!". Quindi in sala Var si rianalizza il contatto: "Fammelo rivedere tutto. Bandiere, qualcosa? No, nessuna bandierina. Vai, vai, vai, vai. Adesso fammi rivedere. Qui è tutto regolare. Fammi rivedere il tiro. Buona, vai, dai veloce. Regolare. Fammi rivedere un attimo solo. Michael, sono Gigi: gol regolare, gol regolare”. A OpenVar la posizione della classe arbitrale è stata chiara: "Se è stato un errore? Assolutamente sì, era un gol da annullare". Il dubbio riguarda una possibile mancata on field review da parte del VAR. Sempre nel finale della stessa partita al Verona era stato assegnato un calcio di rigore dopo OFR (mandato sul palo da Henry).