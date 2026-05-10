Inter-Lazio, finale di Coppa Italia: Chivu ritrova i titolari per il bis, ma l’ombra del 2025 spaventa i nerazzurri

Dopo il 3-0 dell'Inter all'Olimpico sia i nerazzurri che la Lazio si sono affrettati subito a dire che "la finale di Coppa Italia sarà tutta un'altra partita". E in effetti il dominio dei campioni d'Italia è andato oltre la differenza tecnica tra le due squadre, che lo stesso Sarri ha riconosciuto. Il gol a freddo di Lautaro e una classifica che non può raccontare più molto - anche se tra l'attuale ottavo posto e l'undicesimo, cioè colonna destra, ballano solo due punti - non hanno aiutato i biancocelesti a rientrare in partita, con le occasioni migliori create in inferiorità numerica, è vero, ma quando anche l'Inter a quel punto sembrava aver impostato il motore ai minimi giri pensando al replay di mercoledì sera (alle 21, con diretta su Canale 5).