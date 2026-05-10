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Inter-Lazio, finale di Coppa Italia: Chivu ritrova i titolari per il bis, ma l’ombra del 2025 spaventa i nerazzurri

Verso Inter-Lazio: Chivu lancia i titolari per la finale di Coppa Italia. Sarri squalificato, il precedente del 2025 allerta i nerazzurri

10 Mag 2026 - 10:38
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Dopo il 3-0 dell'Inter all'Olimpico sia i nerazzurri che la Lazio si sono affrettati subito a dire che "la finale di Coppa Italia sarà tutta un'altra partita". E in effetti il dominio dei campioni d'Italia è andato oltre la differenza tecnica tra le due squadre, che lo stesso Sarri ha riconosciuto. Il gol a freddo di Lautaro e una classifica che non può raccontare più molto - anche se tra l'attuale ottavo posto e l'undicesimo, cioè colonna destra, ballano solo due punti - non hanno aiutato i biancocelesti a rientrare in partita, con le occasioni migliori create in inferiorità numerica, è vero, ma quando anche l'Inter a quel punto sembrava aver impostato il motore ai minimi giri pensando al replay di mercoledì sera (alle 21, con diretta su Canale 5).

Quella di ieri non può essere la Lazio che scenderà in campo nella finalissima e i nerazzurri devono tenerlo bene in mente anche ricordando il precedente di un anno fa. Il 9 maggio 2025 il Milan aveva battuto agevolmente il Bologna 3-1 nella 36.ma giornata di Serie A per poi perdere 1-0 cinque giorni dopo nella finale di Coppa Italia che aveva riportato il trofeo in casa rossoblù 51 anni dopo.

Non sarà la stessa Lazio (che tra l'altro non sarà guidata in panchina da Sarri perché squalificato), dicevamo, ma neppure la stessa Inter. Ieri Chivu ha operato diversi cambi nell'undici iniziale, risparmiando - almeno dall'inizio - alcuni titolari che a Roma partiranno dal primo minuto. In porta si rivedrà Sommer e al centro della difesa Akanji. In mezzo spazio a Zielinski in cabina di regia anche perché sarà molto difficile il recupero di Calhanogu, che comunque andrà in panchina con la squadra. A quel punto uno tra Sucic e Mkhitaryan, molto positivi ieri, saranno i corrispettivi di Barella mentre sulle fasce si rivedranno Dimarco e Dumfries. Conferme in attacco per la ThuLa, invece.

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