LAZIO-INTER 0-3

Serie A, Lazio-Inter 0-3: tris nerazzurro a quattro giorni dalla Coppa Italia

Il primo round va a Chivu, decidono Lautaro, Sucic e Mkhitaryan: Chivu lancia un messaggio a Sarri in vista della finale

09 Mag 2026 - 19:56
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Nella trentaseiesima giornata di Serie A, l'Inter neocampione d'Italia batte 3-0 la Lazio e si prende il primo round: il secondo sarà la finale di Coppa Italia del 13 maggio.

I nerazzurri la sbloccano già al 6' con la girata al volo di Lautaro su sponda di Thuram, mentre prima dell'intervallo, al 39', Sucic raddoppia su assist del Toro. Nella ripresa, Bonny prende subito il posto del connazionale, poi l'argentino fa spazio a Dumfries. Nel frattempo, Romagnoli si prende un rosso diretto al 59' e lascia i biancocelesti in dieci.

In inferiorità, paradossalmente, la squadra di Sarri va vicina a riaprirla, ma al 76' gli ospiti chiudono i conti: azione prolungata con sponda di Bonny e sinistro in area sotto la traversa di Mkhitaryan, che fa 3-0 e manda i titoli di coda del match.

Un successo che permette all'Inter di salire a 85 punti e mandare un messaggio alla Lazio: la pancia non è piena e la Coppa Italia è nel mirino. Resta a quota 51, invece, la formazione biancoceleste: a questo punto, per andare in Europa servirà vincere mercoledì all'Olimpico.

IL TABELLINO
LAZIO-INTER 0-3
Lazio (4-3-3): Motta; Marusic (32' st Lazzari), Gila (11' st Provstgaard), Romagnoli, L. Pellegrini; Dele-Bashiru, Rovella (11' st Patric), Basic; Cancellieri (11' st Isaksen), Pedro (17' st Dia), Noslin. A disp.: Furlanetto, Giacomone, Gigot, Nuno Tavares, Ratkow, Belahyane, Hysaj, Taylor, Maldini, Przyborek. All.: Sarri
Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni (18' st Luis Henrique); Diouf, Barella (1' st Frattesi), Sucic (35' st Mosconi), Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram (1' st Bonny), Lautaro (18' st Dumfries). A disp.: Sommer, Di Gennaro, De Vrij, Zielinski, Akanji, Dimarco, Darmian, Cocchi. All.: Chivu
Arbitro: Abisso
Marcatori: 6' pt Lautaro, 39' pt Sucic, 31' st Mkhitaryan
Ammoniti: L. Pellegrini (L), Noslin (L), Mkhitaryan (I)
Espulsi: al 14' st Romagnoli (L) per grave fallo di gioco

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