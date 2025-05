Coppa Italia, Milan-Bologna 0-1: Ndoye regala il titolo ai rossoblù

Nella ripresa entrambe le squadre partono con l'intenzione di sbloccare l'impasse e a riuscirci è il Bologna: Theo chiude in scivolata su Orsolini lanciato a rete, ma il pallone viene raccolto da Ndoye che se lo aggiusta e batte Maignan mettendo a segno lo 0-1. Conceiçao reagisce quasi immediatamente con gli inserimenti di Walker, Joao Felix e Gimenez, passando a una sorta di 4-2-4 che però sortisce scarsi effetti. Nel disperato tentativo finale entrano anche Abraham e Chukwueze, ma il Milan non riesce mai a creare i presupposti per far male, nonostante il lungo assedio e gli oltre 6 minuti di recupero. Alla fine a festeggiare è il Bologna, che torna ad arricchire la propria bacheca per la prima volta dal 1974. Si tratta anche del primo trofeo in carriera per Vincenzo Italiano, sia come giocatore sia come allenatore. Per i felsinei significa anche Europa League garantita.