L'Inter in Vaticano da Papa Leone XIV: "I giovani vi guardano come 'eroi', siate testimoni di valori"

"Cari fratelli e sorelle, ​benvenuti e complimenti a tutta la squadra, ai dirigenti, ai tecnici e ai tanti tifosi e sostenitori per il traguardo raggiunto". È iniziato così il discorso di Papa Leone XIX ai dirigenti, ai tecnici e ai giocatori dell'Inter, ricevuti in mattinata in udienza in Vaticano nella sala del Concistoro del Palazzo apostolico. "Questo è certamente, per voi, un momento di grande gioia, di cui sono lieto di essere reso partecipe. È una meta raggiunta grazie a molto impegno, gioco di squadra, disciplina e costanza, che avete saputo mantenere sia nei momenti esaltanti che in quelli difficili, senza scoraggiarvi né arrendervi. Per questo, mentre mi felicito con voi, vi invito a riflettere sull’esperienza vissuta, per farvi portatori, in questo momento di successo, di un messaggio utile specialmente alla crescita dei giovani - le parole del Pontefice ai freschi campioni d'Italia - Molti di loro, in questi giorni, guardano a voi come ai loro “eroi”, come a modelli da imitare, e questo vi investe di una responsabilità che va oltre la prestazione e che vi vuole, come sportivi, testimoni di valori. San Giovanni Paolo II, circa trentacinque anni fa, parlava di questo durante un incontro tenuto proprio con alcuni rappresentanti della vostra Società. Dopo averne ricordato il ruolo significativo nella storia calcistica italiana, aggiungeva, rivolgendosi a calciatori e dirigenti: 'Fate sì che molti possano riconoscere in voi e nel vostro comportamento autenticità e rettitudine a tutta prova' (Discorso ai Dirigenti e ai Giocatori dell’'Inter Calcio', 16 febbraio 1991). Sono parole che mi sento di ripetervi anch’io, rinnovandovi le mie congratulazioni. Benedico di cuore voi e le vostre famiglie e vi auguro ogni bene".