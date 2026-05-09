Inter, Chivu: "Ho una squadra fantastica, ma la finale sarà diversa da oggi"

Primo round all'Inter: i nerazzurri hanno travolto la Lazio in quello che può considerarsi un antipasto della partita di mercoledì prossimo, la finale di Coppa Italia sempre contro i biancocelesti e sempre all'Olimpico. Una prova matura e seria da parte dei nerazzurri nella prima uscita da campioni d'Italia: "Abbiamo vinto uno scudetto e abbiamo una finale da giocare" ha dichiarato mister Chivu dopo il 3-0 rifilato alla squadra di Sarri. "Il merito è di tutti, di Lautaro Martinez che ci mette la serietà e le professionalità dando tutto e anche degli altri che lo seguono. Il merito è del gruppo e di una squadra fantastica che vive una cosa speciale. Sono contento per loro. Adesso lavoreremo in tre giorni per mantenere la serietà, la finale sarà diversa da oggi sia per loro che per noi. Bisogna essere pronti e preparati al meglio dal punto di vista mentale, senza perdere personalità e quello che di buono abbiamo fatto fino a ora in stagione".