Inter, Chivu: "Ho una squadra fantastica, ma la finale sarà diversa da oggi"

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Il mister nerazzurro dopo il 3-0 con la Lazio: "Tutti stanno facendo un gran lavoro e cercano di essere dominanti"
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Primo round all'Inter: i nerazzurri hanno travolto la Lazio in quello che può considerarsi un antipasto della partita di mercoledì prossimo, la finale di Coppa Italia sempre contro i biancocelesti e sempre all'Olimpico. Una prova matura e seria da parte dei nerazzurri nella prima uscita da campioni d'Italia: "Abbiamo vinto uno scudetto e abbiamo una finale da giocare" ha dichiarato mister Chivu dopo il 3-0 rifilato alla squadra di Sarri. "Il merito è di tutti, di Lautaro Martinez che ci mette la serietà e le professionalità dando tutto e anche degli altri che lo seguono. Il merito è del gruppo e di una squadra fantastica che vive una cosa speciale. Sono contento per loro. Adesso lavoreremo in tre giorni per mantenere la serietà, la finale sarà diversa da oggi sia per loro che per noi. Bisogna essere pronti e preparati al meglio dal punto di vista mentale, senza perdere personalità e quello che di buono abbiamo fatto fino a ora in stagione".
Parole che fotografano il momento nerazzurro: lo scudetto non ha certo appagato il gruppo, la Coppa Italia è un obiettivo che nessuno vuole farsi sfuggire: "Noi abbiamo principi e valori, tutti stanno facendo un gran lavoro e cercano di essere dominanti". E a chi gli ha domandato di un possibile cambio di modulo, ecco la risposta: "Mi viene in mente il 5-5-5 (quello di Oronzo Canà ne "L'allenatore nel pallone ndr), ma è meglio stia zitto... Durante questa stagione abbiamo fatto vedere che riusciamo a fare determinate cose, sono felice ma so che c'è da lavorare e si può migliorare ancora".
Oggi, poi, c'era anche da onorare nel migliore dei modi la memoria di Evaristo Beccalossi: "Una persona a noi cara. Facciamo le condoglianze alla famiglia, ci ha lasciato un giocatore e una persona straordinaria. Mancato minuto di silenzio? Non sono io in grado di farlo, ma nei nostri cuori abbiamo sempre avuto spazio per lui da quando abbiamo saputo. Per amore e per quello che ha fatto per questi colori".
Infine, un pensiero anche per Mourinho che recentemente ha sostenuto che nell'Inter del Triplete nessuno di questa squadra avrebbe giocato titolare: "Io mi godo questa squadra e ho fatto parte dell'altra. Non si possono fare paragoni tra le due, sono passati 16 anni e sia quella sia questa portano tanta gioia ai nostri tifosi. Questo è importante. L'ho sentito? Quello che ci diciamo rimane tra noi".