Mourinho, che stoccata: "Milito più forte di Lautaro e nessuno di questa Inter avrebbe giocato nella mia"

E Chivu? "Chivu è stato bravo e fortunato. Quando giocava non era un allenatore in campo, non ha smesso di giocare ieri e iniziato ad allenare oggi. La sua non è stata una germinazione spontanea, ha fatto un percorso di formazione allenando la Primavera dell'Inter e facendo molto bene a Parma. Quest'anno ha avuto un pochino la 'stellina' perché nessuna delle altre squadre è stata davvero un competitor forte per lo Scudetto. Non ci è riuscito il Napoli, il Milan è in fase di transizione e la Juve pure, però vincere ti dà credito".