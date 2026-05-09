Lecce, Di Francesco: "Che rabbia il gol da calcio d'inizio, poi in partita ma è mancata lucidità"

Cosa è mancato al Lecce per avvicinarsi davvero al pareggio? "Abbiamo dato noi la palla alla Juventus in 2 o 3 occasioni, concedendo le occasioni per farci male. Sul cross e sul passaggio finale potevamo essere più lucidi, un po' di qualità in più avrebbe potuto aiutarci". Le occasioni di Cheddira e N'Dri: "Dispiace più per la prima perché l'avevamo preparata e avremmo pareggiato subito. La seconda ci avrebbe dato tanto entusiasmo in un momento importante della gara".