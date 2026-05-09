Lecce, Di Francesco: "Che rabbia il gol da calcio d'inizio, poi in partita ma è mancata lucidità"
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Ad Eusebio Di Francesco non va proprio giù il gol decisivo di Lecce-Juventus, segnato da Vlahovic dopo 12 secondi sugli sviluppi del calcio d'inizio: "Alla squadra avevo fatto vedere il loro calcio d'inizio tre volte stamattina, chiedendogli di essere pronti e difendere con cattiveria e determinazione. Invece subire gol subito fa un po' rabbia, contro una squadra di grande qualità. Siamo stati comunque bravi a restare dentro la partita e creare i presupposti per giocarcela fino alla fine".
Cosa è mancato al Lecce per avvicinarsi davvero al pareggio? "Abbiamo dato noi la palla alla Juventus in 2 o 3 occasioni, concedendo le occasioni per farci male. Sul cross e sul passaggio finale potevamo essere più lucidi, un po' di qualità in più avrebbe potuto aiutarci". Le occasioni di Cheddira e N'Dri: "Dispiace più per la prima perché l'avevamo preparata e avremmo pareggiato subito. La seconda ci avrebbe dato tanto entusiasmo in un momento importante della gara".