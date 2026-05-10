MLS, gol e due assist per Messi che toglie un record a Giovinco

Un gol e due assist contro il Toronto FC fanno arrivare Lionel Messi a quota 100 tra gol e assist (rispettivamente 59 e 41) in MLS. Un traguardo che distrugge un record prima detenuto da Sebastian Giovinco: l'ex attaccante italiano, che in America aveva giocato proprio con il Toronto FC, deteneva il primato come il giocatore più veloce ad arrivare a 100 tra gol e assist, raggiunto in 95 partite, ma il fuoriclasse argentino dell'Inter Miami ci ha messo solo 64 match di regular season.