Lazio-Inter: perché non c'è stato il minuto di silenzio per Beccalossi
Svelato il motivo del mancato minuto di raccoglimento per Beccalossi all'Olimpico. La decisione dell'Inter e le rigide norme Figc sulla Nazionale
Evaristo Beccalossi © italyphotopress
L'Inter ieri è scesa in campo contro la Lazio indossando la fascia nera al braccio per onorare la scomparsa di Evaristo Beccalossi, ma il mancato minuto di silenzio pre-partita ha sorpreso i tifosi, trovando spiegazione nelle regole della Figc e in una scelta del club nerazzurro nell'ottica di omaggiarlo nella sua casa. Secondo i protocolli federali, il tributo scatta automaticamente solo per chi ha vestito la maglia della Nazionale azzurra - onore mai toccato al fantasista - mentre per altre figure storiche è necessaria una specifica autorizzazione o una richiesta diretta dei club, come avvenuto prontamente a Lecco dove il "Becca" era stato presidente.
L'Inter ha preferito autorizzare solo il lutto al braccio in trasferta, scegliendo di celebrare il proprio numero 10 domenica prossima a San Siro davanti al pubblico amico in occasione della festa scudetto contro il Verona. Nonostante l'assenza del rito formale a Roma, sottolineata anche da Cristian Chivu che ha dichiarato come il pensiero della squadra sia andato costantemente a lui, secondo il Corriere della Sera la Lega Serie A starebbe ora valutando di dedicare ufficialmente un tributo alla memoria di Beccalossi durante la prossima finale di Coppa Italia.