Inter: Pio Esposito resta a casa con Calhanoglu, difficile il recupero del turco per la finale di Coppa Italia

Inter senza Calhanoglu e Pio Esposito nel primo atto della sfida contro la Lazio, in programma sabato alle 18 all'Olimpico. Il centrocampista turco, alle prese con un risentimento al soleo della gamba sinistra, ha lavorato ancora a parte: difficile il suo recupero per la finale di Coppa Italia di mercoledì 13 sempre all'Olimpico contro i biancocelesti (diretta esclusiva su Canale 5 alle 21 e in streaming su Sportmediaset.it). Calha, grande protagonista nella semifinale di ritorno contro il Como con una doppietta e l'assist per il gol vittoria in rimonta di Sucic, vuole esserci per l'atto finale ma resta in forte dubbio. Riposo precauzionale invece per Pio Esposito, che contro il Parma ha rimediato una forte botta al costato ma che nella finale di Coppa Italia ci sarà e comincerà dalla panchina.



I neo Campioni d'Italia sono sbarcati dopo le 19 all'aeroporto di Fiumicino. All'esterno del Terminal 5 hanno trovato l'accoglienza calorosa di diversi tifosi con i quali si sono intrattenuti per autografi e foto, prima di salire a bordo del pullman nerazzurro che li attendeva per accompagnarli nella Capitale. Sabato alle 10 dirigenti e calciatori dell'Inter saranno ricevuti in Vaticano nella Sala del Concistoro da Papa Leone XIV.